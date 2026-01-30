I figli svaligiano le case i genitori nascondono soldi e gioielli in giardino

I figli svaligiano le case e i genitori cercano di nascondere soldi e gioielli nel giardino di casa. Ora marito e moglie sono a processo, accusati di aver aiutato i figli nei furti. Le indagini hanno portato alla luce una serie di furti in abitazioni a Rimini e lungo la Riviera Romagnola. La vicenda si sta facendo sempre più complicata, con le autorità che cercano di fare luce su questa famiglia coinvolta in un giro di furti e favoreggiamento.

Marito e moglie a processo per favoreggiamento: sono accusati di aver supportato i figli nella loro attività criminosa, più specificatamente per vari furti in abitazione messi a segno in particolare a Rimini e in Riviera Romagnola. La refurtiva, soprattutto denaro in contante e gioielli, sarebbe.

