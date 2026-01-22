I Concerti della Normale Segreti accenti | Le tre grazie a Venere
Il 27 gennaio alle 21, al Teatro Verdi di Pisa, l'ensemble Segreti Accenti si esibirà nell'ambito de I Concerti della Normale. Il gruppo, composto da interpreti specializzate in musica antica e barocca, propone un repertorio dedicato alle voci femminili italiane del primo Seicento. Un’occasione per approfondire l’intreccio tra musica e storia in un contesto di precisa raffinatezza interpretativa.
Nuovo appuntamento con Scatola Sonora, lo spazio progettuale de I Concerti della Normale in cui trovano posto nuovi linguaggi sonori, contaminazioni tra musica, tecnologia e progetti innovativi. In cartellone il “ContemporHarpsichord Ensemble”, una f - facebook.com facebook
