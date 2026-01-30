Gino Cesarini, noto imprenditore di Riccione, ha appena festeggiato i suoi 100 anni. Ancora in forma, ha raccontato alcuni ricordi, tra cui il momento in cui accolse Sandra Milo. La sua vita, fatta di lavoro e passione, continua a essere un esempio per molti.

Ancora in forma, Gino Cesarini ‘Canarel’, storico imprenditore, pioniere dei baristi riccionesi dedito anche alla ristorazione, ha varcato la soglia del secolo. Al taglio del nastro oltre a gran parte dei nipoti e dei pronipoti, ne ha cinquantacinque in tutto, hanno partecipato tanti parenti, due giunti perfino dall’Argentina. Con loro la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi sociali, Marina Zoffoli, che hanno espresso gli auguri di tutta la città. La storia di Cesarini, nato a Riccione il 20 gennaio 1926, è soprattutto legata al bar Da Gino, oggi Leneredi (zona 65), negli anni del boom turistico punto di riferimento per migliaia di turisti e celebrità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I cent’anni di Gino Cesarini : "Quando accolsi Sandra Milo"

Riccione si prepara a festeggiare un secolo di vita di Gino Cesarini, meglio conosciuto come "Canarèl".

