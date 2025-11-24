Hockey pista | Bassano vince e va in testa Trissino rallenta con Viareggio in Serie A1
In attesa delle gare Sarzana-Monza e Novara-Valdagno, la Serie A1 di hockey su pista ha mandato in archivio la sua 8a giornata con le gare di domenica 23 novembre che hanno chiuso il programma del fine settimana. Due risultati importanti: il largo 1-6 del Bassano sulla pista del Follonica e, in contemporanea, il 3-3 del Trissino contro il Viareggio. Esiti che hanno consentito alla squadra di Bertolucci di salire al primo posto in classifica, mettendosi alle spalle proprio il gruppo allenato da Pinto; anche se con una gara in più. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
