Hockey Indoor Bondeno debutto col botto per le ragazze
Debutto entusiasmante per la prima squadra femminile di hockey indoor a Bondeno, che ha esordito con successo nel campionato nazionale. Dopo anni di assenza, l’HC Bondeno torna a disputare gare ufficiali con una formazione senior, sotto la guida dei tecnici Pazzi, Pritoni e Hernandez, segnando un importante passo avanti per lo sport locale.
Un grande esordio, quello di domenica scorsa, per la prima squadra femminile di hockey a Bondeno. Dopo tanti anni di assenza, finalmente l’HC Bondeno ha potuto schierare, nel campionato nazionale anche una squadra senior femminile, seguita dai tecnici Pazzi e Pritoni, coadiuvati da Hernandez. Nel primo incontro, con l’HC Pistoia, squadra matura ed esperta, le giovani atlete matildee si sono fatte trovare pronte e hanno dominato l’incontro, conclusosi con un netto 5-0. Nel secondo incontro di giornata, con la Fincantieri di Monfalcone, il compito è stato più semplice, con il risultato messo in cassaforte dopo pochi minuti dall’inizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Hockey. Torneo amichevole a Vienna, Bondeno si prepara al via della stagione indoor
MATCH DAY! Indoor Domenica 7 Dicembre PalaPrincipi, Porto Potenza Picena -Serie A1 Femminile Ore 12:00 HPP 1-3 @hockey_capitolina Ore 15:00 @hockey_campagnano 6-2 HPP ?Millevoi, Roma -Juniores Maschile Ore 13:30 @officialhcr
