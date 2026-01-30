Harry e Meghan sono sempre più lontani. Fonti vicine ai duchi di Sussex parlano di litigi continui e tensioni crescenti. La coppia, che fino a poco tempo fa appariva unita e felice, starebbe affrontando una crisi che potrebbe portare al divorzio. Intanto, si susseguono le voci di rotture e scontri, mentre il clima tra i due sembra diventare ogni giorno più pesante.

Dietro l’immagine patinata della coppia che ha sfidato la monarchia per costruirsi una nuova vita lontano da Buckingham Palace, si starebbe consumando una frattura profonda. Le indiscrezioni che circolano da settimane parlano di tensioni sempre più frequenti tra Harry e Meghan, di discussioni accese e di un equilibrio familiare che sembra aver perso stabilità. Al centro di tutto, una questione delicatissima che tocca il loro ruolo di genitori e il futuro dei figli Archie e Lilibet: la gestione della loro esposizione pubblica. Harry e Meghan, rapporto in crisi: continui litigi e clima tesissimo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Harry e Meghan vicini al divorzio? Scoppia la bomba: litigi assurdi, clima sempre più teso

La rottura tra Harry e Meghan si fa sempre più evidente.

