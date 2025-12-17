Scaroni rinnova con l’Astana | Abbiamo ancora tanto lavoro da fare per raggiungere i nostri obiettivi

Christian Scaroni rinnova con la XDS Astana, consolidando il suo ruolo nel team fino al 2028. Il giovane italiano, vincitore di una tappa del Giro d’Italia, esprime entusiasmo per il futuro e la volontà di continuare a lavorare sodo per raggiungere nuovi traguardi. Questa collaborazione testimonia la fiducia reciproca e l’ambizione di entrambe le parti di competere ai massimi livelli nel ciclismo internazionale.

Christian Scaroni rinnova con la XDS Astana. Il ventottenne italiano, vincitore di una tappa del Giro d’Italia, ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al team sino al 2028. Il corridore bresciano, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2026, chiude un ottimo 2025 in cui ha conquistato cinque vittorie e dieci podi, oltre a numerosi piazzamenti nei dieci, con l’ingresso nei primi venti al mondo. Scaroni non nasconde la soddisfazione per l’anno che volge al termine: “ Quest’anno è stato indimenticabile e ancora non riesco a rendermi pienamente conto di quanti progressi ho fatto nel 2025. La vittoria di tappa al Giro d’Italia mi sembra ancora un sogno e significa molto per me. 🔗 Leggi su Oasport.it

