Guida agli eventi del weekend 9 – 11 gennaio

Ecco una guida agli eventi del fine settimana dal 9 all’11 gennaio, con proposte per ogni interesse. Tra feste tradizionali, concerti, mostre e incontri culturali, questa selezione aiuta a scoprire le iniziative in programma nella tua zona, offrendo spunti per trascorrere il weekend in modo interessante e rispettoso delle proprie preferenze.

Dalla «Sagra dei Pizzoccheri e Sciatt» al «Blo:som - Open Decks», da «L'Atene di Pericle» a «Forever Young», passando per «Briciole di felicità» e «Pierpaolo Pasolini - Canzoni&Ballate». Al TNT – Teatro Nuovo Treviglio proseguirà infatti la rassegna «Teatro in famiglia» con « Briciole di felicità ».

Eventi a Lecco e provincia: i consigli per "scaldare" un weekend invernale - Le iniziative in programma da venerdì 9 gennaio a domenica 11 gennaio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta ... leccotoday.it

Teatro, cultura e mostre: tutti gli eventi del primo fine settimana dopo le feste - L'anno nuovo è iniziato ufficialmente dopo le festività e riprendono anche gli appuntamenti in tutta la Provincia, fra prosa, musical e commedie dialettali, ma non solo ... chietitoday.it

