Torniamo al Grey Sloan Memorial, teatro dei maxi-disastri più surreali visti sulla tv. Tra qualche addio e graditi ritorni, non ci si annoia (quasi) mai. In streaming. Occhio agli spoiler. Grey's Anatomy 22 inizia col botto. Avevamo lasciato Meredith Grey (Ellen Pompeo) e gli altri protagonisti del medical drama più longevo della tv in preda ad un'esplosione al Grey Sloan Memorial Hospital. "Il mio nome è sull'edificio" dice un'incredula Meredith alla guardia di sicurezza che non vuole farla entrare perché stanno evacuando i piani coinvolti. Chi sopravvive? Chi ci lascia? Le classiche domande da procedurale generalista la fanno da padrone nei primi episodi della 22esima stagione, che offre anche più di qualche sorpresa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grey’s Anatomy 22, la recensione: una stagione che parte col botto