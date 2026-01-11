Cos'è successo a Zaniolo costretto a fermarsi sul più bello | Mi opero tornerò più forte di prima

Nicolò Zaniolo, giocatore dell'Udinese, ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico dopo l'incontro con il Pisa. L'atleta ha condiviso la propria volontà di recuperare e tornare in campo più forte di prima. Questa notizia rappresenta un momento di riflessione per il team e i tifosi, che attendono il suo pieno recupero per riprendere il cammino stagionale.

Udinese-Napoli, reti annullate a Davis e Zaniolo: ecco cosa è successo, il Var e la decisione dell'arbitro - La gara tra Udinese e Napoli, valida per la 15a giornata di Serie A non è stata priva di episodi arbitrali. ilmessaggero.it

Zaniolo segna ma l'arbitro annulla dopo un controllo al Var: lui prima fa un cuore, poi reagisce così... - In particolare, l'arbitro Sozza ha annullato la rete di Zaniolo per un fallo su Lobotka a inizio azione. corrieredellosport.it

#Udinese, #Runjaic su #Zaniolo: “Sono state scritte delle cavolate che non corrispondono a quanto successo. Il nostro rapporto è a posto" - facebook.com facebook

Caressa- #Runjaic, lite in diretta sul cambio di #Zaniolo. Cosa è successo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.