Cos'è successo a Zaniolo costretto a fermarsi sul più bello | Mi opero tornerò più forte di prima
Nicolò Zaniolo, giocatore dell'Udinese, ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento chirurgico dopo l'incontro con il Pisa. L'atleta ha condiviso la propria volontà di recuperare e tornare in campo più forte di prima. Questa notizia rappresenta un momento di riflessione per il team e i tifosi, che attendono il suo pieno recupero per riprendere il cammino stagionale.
Nicolò Zaniolo dovrà operarsi. Il fantasista dell'Udinese ha annunciato lui stesso il suo stop subito dopo la partita pareggiata dai friulani contro il Pisa: "Tornerò ancora più forte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Bergomi è una sentenza sul Napoli di Conte: “È tornato e adesso è più forte dell’anno scorso”
Leggi anche: Andrea Pucci si prende una pausa: “Tempo di fermarsi, tornerò più in forma di prima”
Cos’è successo a Zaniolo, costretto a fermarsi sul più bello: “Mi opero, tornerò più forte di prima” - Il fantasista dell'Udinese ha annunciato lui stesso il suo stop subito dopo la partita pareggiata dai friulani contro ... fanpage.it
Udinese-Napoli, reti annullate a Davis e Zaniolo: ecco cosa è successo, il Var e la decisione dell'arbitro - La gara tra Udinese e Napoli, valida per la 15a giornata di Serie A non è stata priva di episodi arbitrali. ilmessaggero.it
Zaniolo segna ma l'arbitro annulla dopo un controllo al Var: lui prima fa un cuore, poi reagisce così... - In particolare, l'arbitro Sozza ha annullato la rete di Zaniolo per un fallo su Lobotka a inizio azione. corrieredellosport.it
#Udinese, #Runjaic su #Zaniolo: “Sono state scritte delle cavolate che non corrispondono a quanto successo. Il nostro rapporto è a posto" - facebook.com facebook
Caressa- #Runjaic, lite in diretta sul cambio di #Zaniolo. Cosa è successo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.