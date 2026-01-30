Giustizia al via la campagna | contrastiamo questa riforma

Questa mattina è partita una nuova campagna contro la riforma della giustizia. Gli organizzatori sostengono che la riforma potrebbe favorire decisioni a favore dell’accusa, perché giudici e pubblici ministeri sono considerati troppo vicini. La discussione si accende, e molti si chiedono se davvero questa riforma metta in pericolo l’indipendenza della magistratura. Intanto, le opinioni si dividono tra chi difende le novità e chi le considera un rischio.

Pensare che i giudici, visto che vengono dalla "stessa famiglia" dei pubblici ministeri, possano essere portati a prendere decisioni a favore dell’accusa, sono sospetti "frutti di ignoranza plebea". Pensare che Giovanni Falcone sia stato il fautore della teoria della separazione delle carriere è, invece, "una falsità malevola": il magistrato ucciso da Cosa nostra era "semmai favorevole a una maggiore specializzazione per il pm". A contestare gli argomenti di coloro che definisce "separatisti", vale a dire i favorevoli alla riforma Nordio, è Armando Spataro, ex magistrato, già coordinatore del Gruppo specializzato nell’antiterrorismo della Procura di Milano nonché ex segretario del Movimento per la giustizia, corrente di sinistra dell’Associazione nazionale magistrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giustizia, al via la campagna: contrastiamo questa riforma Approfondimenti su Giustizia Campagna Al via la campagna per il referendum sulla riforma della Giustizia Forza Italia rivendica la riforma della giustizia nel segno di Silvio Berlusconi: al via la campagna per il referendum Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Riforma giustizia, esulta la maggioranza fuori dal Senato: Giornata storica Ultime notizie su Giustizia Campagna Argomenti discussi: Giustizia, via libera alla stabilizzazione di 9.368 precari Pnrr; SOCIETÀ CIVILE PER IL NO NEL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA GIUSTIZIA; Nordio: a sinistra molti no alla riforma della giustizia per motivi politici; CGIL contro la riforma della giustizia: al via la campagna per il NO al referendum di marzo. Giustizia, il via libera alla stabilizzazione di migliaia di lavoratori, il commento del sindacato FlpParticolare rilievo assume anche la stabilizzazione di 382 operatori a tempo determinato del Progetto Sud ... catanzaroinforma.it Giustizia: via libera alla stabilizzazione di 9368 precari Pnrr IeriÈ stato approvato ieri il PIAO 2026-2028 del Ministero della Giustizia, che prevede la stabilizzazione di 9.368 lavoratori precari del Pnrr. La previsione iniziale era di 6.000 assunzioni, ma con sfor ... noinotizie.it È partita la campagna della Lega “Io voto SÌ – La riforma che fa Giustizia”, a favore del “SÌ” al referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo, in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per confermare la riforma della giustizia promossa dalla Lega e dal Gover - facebook.com facebook Ai nastri di partenza la campagna della Lega “Io voto SÌ – La riforma che fa Giustizia”, a favore del “SÌ” al referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo, in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per confermare la riforma della giustizia promossa dalla Lega x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.