Forza Italia rompe gli indugi e apre la campagna elettorale per il sì al referendum sulla giustizia, ultima sfida prima delle Politiche del 2027. Schiererà tutta la sua macchina organizzativa collaudata per anni: dai gazebo agli spot, dai convegni alle piazze battendo a tappeto il territorio e sostenendo la nascita di altri comitati, in aggiunta a quello guidato da Francesca Scopelliti che ha già. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Forza Italia rivendica la riforma della giustizia nel segno di Silvio Berlusconi: al via la campagna per il referendum