Forza Italia rivendica la riforma della giustizia nel segno di Silvio Berlusconi | al via la campagna per il referendum
Forza Italia rompe gli indugi e apre la campagna elettorale per il sì al referendum sulla giustizia, ultima sfida prima delle Politiche del 2027. Schiererà tutta la sua macchina organizzativa collaudata per anni: dai gazebo agli spot, dai convegni alle piazze battendo a tappeto il territorio e sostenendo la nascita di altri comitati, in aggiunta a quello guidato da Francesca Scopelliti che ha già. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Forza Italia rivendica la riforma della giustizia nel segno di Silvio Berlusconi: al via la campagna per il referendum - Forza Italia rompe gli indugi e apre la campagna elettorale per il sì al referendum sulla giustizia, ultima sfida prima delle Politiche del 2027. msn.com scrive
RIFORMA GIUSTIZIA, FORZA ITALIA E LE RAGIONI PER IL SI - Enrico Fontana, Responsabile Giustizia Forza Italia Provinciale Piergiulio Giacobazzi, Segretario Forza Italia per la Provincia di Modena e Portavoce regionale Forza It ... Come scrive tvqui.it
Riforma della giustizia, Forza Italia: “Battaglia di civiltà dedicata a Berlusconi e Tortora” - Forza Italia Grosseto interviene sulla riforma della giustizia varata dal Governo: ecco il comunicato del partito azzurro ... Secondo grossetonotizie.com
Separazione delle carriere: Forza Italia si mobilità per il si alla riforma - Politica: Insieme al Coordinatore provinciale Giacobazzi i referenti giustizia del partito: Il 21 novembre iniziò la persecuzione giudiziaria nei confronti di Silvio Berlusconi. Riporta lapressa.it
Riforma della giustizia approvata in via definitiva: ora la parola passa al referendum - Il Parlamento approva in via definitiva la riforma della giustizia con separazione delle carriere e doppio CSM ... vocealta.it scrive
Riforme, Forza Italia 'frena' FdI: "Premierato insieme alle opposizioni. No al nome del premier sulla scheda" - "Il premierato nasce dall'idea di inserire nella Costituzione la stabilità ma non va mai dimenticato che l'Italia è una repubblica parlamentare" "Abbiamo appoggiato il premierato non per simpatia vers ... Si legge su affaritaliani.it