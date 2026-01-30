Fiorentina Giuseppe Commisso | Riporteremo il club dove merita Vanoli ha cambiato la situazione iniziale

Giuseppe Commisso si rivolge ai tifosi della Fiorentina, promettendo di riportare il club dove merita. Dopo aver preso il timone, il nuovo presidente spiega che Vanoli ha cambiato la situazione iniziale e che ora l’obiettivo è risollevare le sorti della squadra. In un messaggio diretto, Commisso assicura che ci lavorerà con determinazione e fiducia.

Dopo la sua nomina a presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso ha rilasciato ai canali ufficiali del club un lungo discorso rivolo a tifosi, squadra e dirigenti. “Desidero iniziare esprimendo la mia più sincera gratitudine a tutti - dichiara Commisso Jr. -. In questi ultimi giorni, io e la mia famiglia siamo stati profondamente colpiti dall’affetto straordinario, dal calore e dalla vicinanza che abbiamo ricevuto. Mio padre, Rocco B. Commisso, era un uomo buono: gentile con tutti, molto diretto, profondo e dotato di grande umanità. Sono state proprio queste qualità a renderlo profondamente amato in vita e ricordato per tutto ciò che ha saputo dare, per il modo in cui ha toccato il cuore di tantissime persone.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Giuseppe Commisso, nuovo presidente della Fiorentina, si impegna a proseguire l’eredità di suo padre Rocco e a rafforzare il club con una visione di continuità e stabilità.

La partita ha evidenziato le difficoltà nel finale, ma il risultato è stato positivo grazie all’impegno della squadra, ispirata da Commisso.

