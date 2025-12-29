Sportelli bancomat nel mirino dei malviventi | le esplosioni per rubare i soldi all' interno

Negli ultimi tempi, alcuni sportelli bancomat nel napoletano sono stati oggetto di attacchi notturni da parte di malviventi, che utilizzano esplosivi per impossessarsi del denaro contenuto. Questi episodi, tra cui quello avvenuto a Marigliano, evidenziano una crescente preoccupazione per la sicurezza degli sportelli automatici e l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Sportelli bancomat presi di mira dai malviventi nel napoletano nelle ore notturne. Il primo caso si è verificato a Marigliano, in via Vivaldi, dove i ladri hanno fatto esplodere l'Atm dell'ufficio postale e hanno portato via l'intero dispositivo. Nel secondo caso, a Pomigliano d'Arco in piazza. Assalto alle poste di Collesalvetti: ladri fanno esplodere il bancomat e fuggono con oltre 50mila euro; La Basilicata bancomat dei banditi: Ancora un assalto; Nuovo assalto con esplosivo nel Cosentino: colpito l'Atm a Santa Maria del Cedro. Sportelli bancomat nel mirino dei malviventi: le esplosioni per rubare i soldi all'interno - Sui casi che si sono verificati nel corso del fine settimana nel napoletano, sono in corso le indagini dei carabinieri

Nel Napoletano gli sportelli Atm nel mirino dei ladri - dove alcuni sconosciuti hanno fatto esplodere l'Atm di una banca in via Ferrovia ed è stata portata via ... ansa.it

Santa Maria del Cedro, nella notte malviventi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat - Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti nell’intento di incassare il denaro contenuto nell’apparecchio, sradicato probabilmente con un mezzo meccanico e portato via. cosenzachannel.it

Dall’esplosione di sportelli bancomat alle rapine armate in supermercati e mercati, un’ondata di criminalità crescente mette a dura prova la sicurezza e la tranquillità della popolazione - facebook.com facebook

PATTO PER LA SICUREZZA PER NON CHIUDERE GLI SPORTELLI A SEGUITO DEGLI ATTACCHI AI BANCOMAT Le segreterie #CISL e #FirstCisl Taranto Brindisi esprimono forte preoccupazione per il crescente numero di attacchi ai bancomat. faceb x.com

