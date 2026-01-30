Giudice francese concede libertà a uomo accusato di furto di orologi di lusso dopo valutazione delle circostanze

Un uomo accusato di aver rubato alcuni orologi di lusso da una boutique a Parigi ottiene la libertà. Il giudice ha deciso di lasciarlo andare, dopo aver esaminato le circostanze del caso.

Un uomo accusato di aver rubato diversi orologi di lusso in una nota boutique francese è stato rimesso in libertà dal tribunale di Parigi, dopo che il giudice ha valutato attentamente le circostanze del caso. L’uomo, identificato solo come un trentenne residente nel Nord della Francia, era stato arrestato pochi giorni dopo il furto avvenuto in un centro commerciale di Lille, dove aveva preso di mira un negozio specializzato in orologi di alta gamma. I carabinieri avevano bloccato l’individuo mentre tentava di uscire dal locale con almeno quattro orologi, tra cui un modello di una nota casa svizzera apprezzato anche dagli appassionati di collezionismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il giovane napoletano accusato di far parte di una banda che rubava orologi di lusso in Francia è stato rimesso in libertà dal giudice di Grasse.

