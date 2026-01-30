Il giovane napoletano accusato di far parte di una banda che rubava orologi di lusso in Francia è stato rimesso in libertà dal giudice di Grasse. Dopo l’arresto e il mandato europeo, il tribunale ha deciso di lasciarlo andare, nonostante le accuse. Ora il ragazzo potrà tornare a casa in attesa di ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ accusato di essere componente di una banda che metteva a segno, in Francia, rapine e furti di orologi di lusso, il giovane napoletano, destinatario di mandato d’arresto europeo, tornato in libertà su decisione del Tribunale di Grasse, città della Costa Azzurra che si trova sulle colline a nord di Cannes. Il giudice francese ha accolto la richiesta formulata dal collegio difensivo (composto dagli avvocati italiani Marco Spena e Andrea Scardamaglio, del Foro di Napoli, e dalla loro collega transalpina Celine Cesar, del Foro di Draguignan) e disposto per il ragazzo l’obbligo di firma a Grasse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapinatore di orologi di lusso rimesso in libertà dal giudice in Francia

