Affari tuoi Alessia e Pamela piangono per il padre | Quanti sacrifici ha fatto e accettano l'offerta del Dottore

La puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 21 gennaio. Ha giocato Alessia, dalla Sicilia, con la sorella Pamela. In lacrime hanno parlato dei sacrifici che il padre ha fatto per loro. Così, proprio a un passo dal finale, hanno accettato l'offerta del Dottore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ad Affari tuoi Sara sbaglia tutto, il Dottore le fa un’offerta ridicola poi la imbarazza: “Tornerai col tuo ex?”

Giancarlo ad Affari Tuoi accetta l’assegno del dottore contro ogni aspettativa: “Sono soldi”, il finale epicoGiancarlo di Affari Tuoi sorprende tutti accettando un assegno di 44mila euro, anche se il montepremi totale era di 300mila euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Stefano De Martino, sfogo ad Affari Tuoi: Mi scrive sempre, scusa se faccio così schifo; New entry di Affari Tuoi del 16 gennaio 2026: chi è Miriam dalla Basilicata; Ricci all’attacco di Affari tuoi: Induce al gioco d’azzardo, tra le cose più schifose del mondo; Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...

Affari tuoi, altro che Samira Lui: De Martino imita Gerry Scotti con il balletto sexy di MartinaNella puntata del 21 gennaio Alessia, e la sorella Pamela, giocano una partita difficile dall'inizio e portano a casa 20mila euro offerti dal Dottore. De Martino si gioca la carta del balletto sexy di ... libero.it

Chi è Alessia della Sicilia, concorrente di Affari tuoi del 21 gennaioAlessia Maggiore, catanese doc quindi in rappresentanza della Sicilia, è pronta a portare i colori della sua isola nel gioco condotto da Stefano De Martino nella puntata del 21 gennaio. tag24.it

“Aveva perso la voce” Luigi Ferrone era un caro amico di Enrico De Martino, racconta che dovevano assistere insieme, in studio, alla puntata di Affari Tuoi del 6 gennaio. Ma le condizioni di salute del padre di Stefano si sono aggravate, cosa è successo negli - facebook.com facebook