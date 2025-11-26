Schiacciato da un muletto mentre sta lavorando
Un incidente sul lavoro particolarmente grave quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, in Alto Adige, al punto che è dovuto intervenire con la massima urgenza l’elicottero di soccorso.Intorno alle 17, in una falegnameria della zona industriale di Vezzano, pochi passi da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
