Giornalista minacciato dalla ‘ndrangheta cacciato dalla scuola Il sindaco | Sconcertante siamo il comune della libertà di stampa

La scuola di Conselice si è trovata coinvolta in un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Il sindaco Andrea Sangiorgi ha definito “sconcertante” quanto successo ieri mattina nell’Istituto comprensivo della città. Un giornalista, minacciato dalla ‘ndrangheta, è stato cacciato dall’istituto, suscitando reazioni di sorpresa e preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Il primo cittadino ha sottolineato che il suo comune si distingue per la libertà di stampa e si impegna a tutelarla.

Quanto accaduto ieri mattina nell'Istituto comprensivo di Conselice "è sconcertante". A dirlo è proprio il sindaco della cittadina ravennate, Andrea Sangiorgi. Nella scuola media di Conselice era infatti previsto l'incontro degli studenti di più classi con Donato Ungaro, giornalista minacciato.

