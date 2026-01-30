Il caso del giornalista minacciato dalla ‘Ndrangheta Censurato dalla scuola

Ravenna, 30 gennaio 2026 – Era in programma ieri mattina alla scuola media Foresti di Conselice una conferenza con protagonista Donato Ungaro, il giornalista ed ex-vigile urbano di Brescello che ha contribuito a rendere noto a tutti quanto la ' Ndrangheta si stesse infiltrando nel tessuto economico e politico dell' Emilia Romagna, trovandosi anche minacciato dai clan. Ma la conferenza è stata annullata mezz'ora prima del suo inizio: "Mi è stato chiesto di firmare un documento in base al quale avrei dovuto riconoscere 'l'insindacabile facoltà dell'Istituto di revocare in ogni tempo l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna' – spiega Ungaro, mostrando il foglio che gli è stato sottoposto –.

