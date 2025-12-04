I dem manettari con i guai degli altri | ora si scoprono garantisti in purezza

Quelli che volevano il Cav al gabbio cambiano idea. Nardella delira: «Italia nel mirino». Sono ore difficili per i sinceri democratici. Uno di quei momenti in cui non sai come fare per consolare Lilli Gruber e non deludere Gianrico Carofiglio. Càpita quando una delle tre entità intoccabili della sinistra viene messa in discussione, figuriamoci se sono due in un colpo solo. Quirinale, Unione europea, Magistrati: parole da scrivere con la maiuscola sennò è eversione, è squadrismo lessicale, è scempio della Costituzione. Poi arriva lo scandalo di Federica Mogherini e al Nazareno (con media connessi al seguito) vanno in tilt. 🔗 Leggi su Laverita.info

