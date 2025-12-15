In regione 1.132 euro a testa spesi nel gioco d' azzardo | nuova campagna di comunicazione

Nel 2024, in Emilia-Romagna si sono rivolte ai Servizi per le dipendenze patologiche circa 30.000 persone, con una spesa media di 1.132 euro a testa nel gioco d'azzardo. Una nuova campagna di comunicazione mira a sensibilizzare sui rischi e sulle conseguenze di questa problematica sempre più diffusa nella regione.

Trentamila persone in Emilia-Romagna si sono rivolte nel 2024 ai Servizi per le dipendenze patologiche; di queste, quasi 1.500 (esattamente 1.462), quindi il 4,9%, lo ha fatto per problemi legati al gioco; con un dato significativo: la metà, 718, era costituito da nuovi soggetti.Non solo. Ferraratoday.it

