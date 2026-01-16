Como Milan | giochisti contro risultatisti? Spalletti esce allo scoperto e svela la sua idea dopo il confronto Fabregas Allegri

Dopo il confronto tra Como e Milan, le parole di Spalletti hanno acceso il dibattito tra chi privilegia il gioco e chi mira ai risultati. L’allenatore ha condiviso la sua visione, evidenziando la differenza di approccio tra le squadre e le strategie adottate. Un confronto che mette in luce le diverse filosofie di allenamento e che invita a riflettere sulle priorità nel calcio moderno.

Como Milan è stata una partita che ha fatto molto discutere anche per le dichiarazioni dei due tecnici. Ecco cosa ne pensa Spalletti. Nella conferenza stampa prima di Cagliari Juve Spalletti ha detto la sua anche sulla questione giochisti e risultatisti nata dopo Como Milan. PAROLE – «Non l’ho solo vista, l’ho anche rivista, un paio di volte. Ci sono delle cose che si imparano vedendo altre partite. Si impara dal Como e dal Milan. Sarebbe bello ragionare e approfondire codesti temi. Giochisti o risultatisti? Perché al giochista piace divertirsi? C’è quello che ti piace di più, quello che ami fare perché ti dà soddisfazione, ma senza risultato è difficile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

