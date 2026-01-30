Germania cacciatori tedeschi al campionato nazionale di richiamo dei cervi

Questa mattina in Germania si è svolto il campionato nazionale di richiamo dei cervi. I cacciatori tedeschi hanno gareggiato cercando di riprodurre al meglio il suono del bramito, uno dei passaggi più importanti per attirare i cervi durante la stagione venatoria. La competizione ha attirato appassionati da tutta la regione, pronti a mettere alla prova le proprie capacità di imitazione e ascolto.

I cacciatori tedeschi si sono sfidati al campionato nazionale di richiamo dei cervi, riproducendo il suono del bramito. Questa tradizione unica risale a centinaia di anni fa e inizialmente aveva lo scopo di simulare la presenza di un rivale del cervo durante la stagione degli amori, in modo da farlo uscire allo scoperto. La competizione si è svolta venerdì alla fiera Jagd & Hund, ovvero caccia e cani, nella città occidentale di Dortmund.

