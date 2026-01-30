Garlasco De Rensis torna sulle immagini pornografiche come movente | Un' orgia non è qualcosa di mostruoso

L’avvocato Antonio De Rensis torna a parlare del caso Garlasco e mette in discussione il ruolo delle immagini pornografiche trovate nel computer di Alberto Stasi. Secondo lui, l’ipotesi di un movente legato a un’orgia non è così incredibile come alcuni vogliono far credere. De Rensis sottolinea che non bisogna trasformare il fatto in qualcosa di mostruoso, ma analizzare tutto con calma e senza pregiudizi. La posizione dell’avvocato potrebbe riaccendere le discussioni sulla vicenda.

Per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella casa di famiglia a Garlasco, è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato Alberto Stasi. La condanna è arrivata senza la dichiarazione di un movente. Le nuove indagini sul caso lo cercano nelle immagini pornografiche rinvenute nel pc di Stasi, ma per l'avvocato Antonio De Rensis si tratta di una questione priva di rilevanza. Una nuova analisi sulla copia forense del pc che appartenne ad Alberto Stasi ha appurato che, la sera precedente all'omicidio, Chiara Poggi visionò la cartella segreta del fidanzato.

