Bologna Juve | perché siamo visti come pazzi se pensiamo di vincere? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

In questa puntata di Primo Tempo, Paolo Rossi analizza il confronto tra Bologna e Juventus, affrontando il motivo per cui spesso siamo visti come pazzi se crediamo in una possibile vittoria dei bianconeri. Un approfondimento sulle aspettative e le percezioni legate a questa sfida, in un format live ricco di spunti e analisi.

Bologna Juve: perché siamo dei pazzi se pensiamo di vincere? La nuova puntata di primo tempo, il format live di . Nuova puntata del format Primo Tempo, con Paolo Rossi e Francesco Calabrò, sul canale Youtube di . Tanti – come sempre – i temi sul tavolo e trattati durante la LIVE odierna. GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA DI PRIMO TEMPO SU YOUTUBE La lente d’ingrandimento primaria oggi è stata puntata sulla prossima sfida dei bianconeri di Luciano Spalletti, in programma domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna. Ecco le nostre riflessioni. .com. Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Juve: perché siamo visti come pazzi se pensiamo di vincere? | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Un dubbio di formazione per #Spalletti Ballottaggio aperto tra loro due #bolognajuve Vai su X

