Taranto accusa | furto circa 680 chili di rame rivestito un arresto Due ricercati Carabinieri

A Taranto, i Carabinieri hanno arrestato un uomo responsabile del furto di circa 680 chili di rame rivestito. L’intervento ha portato anche all’individuazione di due ricercati. L’autore del furto, tentato di sottrarsi alle verifiche, è stato subito fermato dopo una breve fuga. L’attività rientra nelle operazioni di contrasto ai reati contro il patrimonio e alla criminalità organizzata nella zona.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Pensava di far perdere le proprie tracce, ma la fuga è durata solo pochi minuti. Nella tarda serata di ieri, nel corso di un servizio di pattuglia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne della provincia jonica, presunto responsabile di furto aggravato in concorso. L’uomo agiva unitamente ad altri due soggetti, riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti. L’allarme è scattato dopo una richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa da parte del personale di vigilanza di un’azienda situata lungo la SS7, in direzione Massafra, nei pressi della stazione ferroviaria “Bellavista”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

