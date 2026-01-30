Fuga di gas in via Fiume a Recanati | otto famiglie a rischio sgombero

Una fuga di gas ha mandato in allerta oggi a Recanati. Otto famiglie sono state fatte evacuare, mentre i vigili del fuoco cercano di mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Recanati, 30 gennaio 2026 – Paura nella giornata di oggi in via Fiume a Recanati, dove è stata segnalata una fuga di gas all'interno di uno stabile abitato da otto famiglie. Dopo l'odore di gas avvertito dai residenti, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Macerata e la Polizia Municipale, che hanno disposto la chiusura precauzionale della fornitura di metano e la messa in sicurezza dell'area. Secondo una prima ipotesi, ancora in fase di verifica, la dispersione potrebbe essere riconducibile a un presunto allaccio abusivo alla conduttura del gas. La dinamica e le eventuali responsabilità restano comunque da accertare.

