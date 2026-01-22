Palermo fuga di gas a Cinisi | evacuate alcune famiglie

A Cinisi, nel Palermitano, si è verificata una fuga di gas che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza, alcune famiglie nelle vicinanze sono state evacuate. L’intervento è in corso per gestire la situazione e garantire la sicurezza della zona.

Una fuga di gas ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco a Cinisi, nel Palermitano, con l’ evacuazione precauzionale di alcune abitazioni situate nell’area interessata. L’allarme è scattato oggi 22 gennaio 2026, nel primo pomeriggio, in via De Gasperi, dove, nel corso di lavori stradali, è stata accidentalmente danneggiata una tubazione di metano a media pressione. La rottura ha provocato la dispersione di gas, rendendo necessario l’immediato intervento delle squadre di emergenza. Il danneggiamento sarebbe avvenuto nel corso di alcune operazioni di scavo, causando la fuoriuscita del gas e rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Palermo, fuga di gas a Cinisi: evacuate alcune famiglie Fuga di gas a Cinisi, sgomberate alcune abitazioniA Cinisi, in via De Gasperi, si è verificata una fuga di gas a causa di un danno accidentale a una tubazione di metano durante lavori stradali. Fuga di gas in via Empedocle, evacuate alcune abitazioni nella notteNella notte, via Empedocle è stata teatro di una fuga di gas, che ha richiesto l’evacuazione di alcune abitazioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Paura a Palermo: fuga di gas nei pressi del teatro Garibaldi, vigili del fuoco in azione; Paura per una fuga di gas vicino al teatro Garibaldi, intervento dei tecnici per scongiurare pericoli; Paura per una fuga di gas vicino al teatro Garibaldi, intervento dei tecnici per scongiurare pericoli; Fuga di gpl vicino al teatro Garibaldi, messa in sicurezza l'area. Palermo, fuga di gas a Cinisi: evacuate alcune famiglieUna fuga di gas ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco a Cinisi, nel Palermitano, con l’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni situate ... thesocialpost.it Fuga di gas a Cinisi, famiglie evacuate in via De GasperiUn grave imprevisto ha scosso la mattinata di Cinisi, dove intorno si è resa necessaria l’evacuazione precauzionale di diverse abitazioni. L’allerta è scattata in via De Gasperi a causa di […] ... blogsicilia.it #palermo Un 43enne arrestato dopo una fuga in moto conclusa con un tamponamento, due giovani fermati per spaccio, sequestri amministrativi e sanzioni per oltre 7.000 euro - facebook.com facebook Gli schiaffi, prima della fuga: ricostruito cosa è successo dopo la fucilata che ha ferito una donna a Palermo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.