L' indagine di Confindustria Marche per il primo semestre 2026 | segnali di cauto miglioramento ZES sotto i riflettori
L’indagine di Confindustria Marche sul primo semestre 2026 evidenzia segnali di miglioramento, soprattutto nelle aspettative relative all’attività produttiva e al mercato estero. Tuttavia, il recupero nel mercato interno e sugli investimenti risulta più contenuto. I dati forniscono un quadro di cauta fiducia per le imprese marchigiane, con un’attenzione particolare alle zone economiche speciali (ZES), che continuano a rappresentare un elemento di interesse strategico.
ANCONA – Tendono a migliorare le attese degli imprenditori marchigiani nel I° semestre 2026, in particolare per l’attività produttiva e il mercato estero; più contenuto il recupero previsto su mercato interno e gli investimenti. Rimane un quadro di fragilità per le imprese di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Marche, stime in crescita per l’economia nel I semestre del 2026. Zes sotto i reflettori.
