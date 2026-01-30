Frattesi Lazio Sarri prova a sorpassare la Juventus | presentata un’offerta importante all’Inter La proposta

La Lazio ha fatto un'offerta concreta all'Inter per Davide Frattesi, cercando di superare la Juventus nella corsa al centrocampista. I capitolini vogliono rafforzare la rosa e hanno deciso di mettere sul tavolo una proposta importante, mentre la Juventus si muove per non perdere terreno. La trattativa è in fase calda e il mercato si infiamma.

Frattesi Lazio, i capitolini rompono gli indugi con una proposta all'Inter: bianconeri a rischio sorpasso per il vecchio pallino del centrocampo. Il calciomercato invernale entra nella sua fase più incandescente e riserva un colpo di scena che rischia di avere ripercussioni pesantissime sulle strategie future della Juventus. Mentre alla Continassa l'attenzione era focalizzata quasi interamente sulle urgenze del reparto offensivo, un fulmine a ciel sereno squarcia i piani a lungo termine del centrocampo bianconero. La Lazio, con una mossa a sorpresa che ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori, ha deciso di affondare il colpo per Davide Frattesi.

