Frattesi a sorpresa l’offerta della Lazio | i biancocelesti tentano l’Inter Cifra importante per il centrocampista
La Lazio ha fatto un'offerta a sorpresa per Davide Frattesi, cercando di convincere l'Inter a cedere il centrocampista. La cifra richiesta è importante e nei prossimi giorni si aspetta una risposta. La trattativa si fa calda, con i biancocelesti che cercano di inserirsi tra le pretendenti.
Inter News 24 Frattesi resta un papabile nome per una cessione, tra le contendenti si è aggiunta a sorpresa anche la Lazio. Le ultime ore della sessione invernale di calciomercato potrebbero regalare un colpo di scena del tutto inaspettato sull’asse tra Milano e Roma. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista di Sport Mediaset, la Lazio starebbe seriamente valutando un affondo last-minute per assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, mezzala della Nazionale italiana attualmente in forza all’ Inter. Frattesi e l’incastro con Chivu. L’indiscrezione nasce da una situazione tecnica piuttosto chiara: il centrocampista romano, noto per le sue doti da incursore e il vizio del gol, sta faticando a trovare continuità sotto la gestione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Frattesi Juve, l'Inter si aspetta questo tipo di offerta per cedere il centrocampista.
Frattesi Napoli, Manna fa sul serio: presentata la prima offerta all'Inter per il centrocampista.
