Frattesi a sorpresa l’offerta della Lazio | i biancocelesti tentano l’Inter Cifra importante per il centrocampista

La Lazio ha fatto un'offerta a sorpresa per Davide Frattesi, cercando di convincere l'Inter a cedere il centrocampista. La cifra richiesta è importante e nei prossimi giorni si aspetta una risposta. La trattativa si fa calda, con i biancocelesti che cercano di inserirsi tra le pretendenti.

Inter News 24 Frattesi resta un papabile nome per una cessione, tra le contendenti si è aggiunta a sorpresa anche la Lazio. Le ultime ore della sessione invernale di calciomercato potrebbero regalare un colpo di scena del tutto inaspettato sull’asse tra Milano e Roma. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista di Sport Mediaset, la Lazio starebbe seriamente valutando un affondo last-minute per assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, mezzala della Nazionale italiana attualmente in forza all’ Inter. Frattesi e l’incastro con Chivu. L’indiscrezione nasce da una situazione tecnica piuttosto chiara: il centrocampista romano, noto per le sue doti da incursore e il vizio del gol, sta faticando a trovare continuità sotto la gestione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi, a sorpresa l’offerta della Lazio: i biancocelesti tentano l’Inter. Cifra importante per il centrocampista Approfondimenti su Frattesi Inter Frattesi Juve, l’Inter si aspetta questo tipo di offerta per cedere il centrocampista. Spalletti in pressing Frattesi Napoli, Manna fa sul serio: presentata la prima offerta all’Inter per il centrocampista. Tutti i dettagli Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Frattesi Inter Argomenti discussi: Frattesi-Inter, addio rimandato? Un fattore può cambiare gli scenari; Sky - Borussia Dortmund-Inter: Chivu deve decidere sui tre diffidati. Frattesi può essere la mossa a sorpresa; Sky – Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioni: Chivu ha in mente una grande sorpresa; Il Nottingham torna a bussare per Frattesi: ecco la risposta dell'Inter. Borussia Dortmund-Inter, tre diffidati ma con la possibile sorpresa FrattesiInter in campo a Dortmund con tre diffidati: Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro rischiano la squalifica. Chivu valuta Frattesi a centrocampo. interdipendenza.net Sky - Borussia Dortmund-Inter: Chivu deve decidere sui tre diffidati. Frattesi può essere la mossa a sorpresaIl grande dubbio di Chivu per l'appuntamento di questa sera al Signal Iduna Park di Dortmund riguarda i tre giocatori diffidati e quindi a rischio per il playoff o per l'eventuale (complicato) ottavi ... msn.com Da capire se Chivu rischierà i diffidati Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro. Ma dovrebbe giocare la formazione migliore. Frattesi potrebbe essere la sorpresa per questa sera. - Sky Sport - facebook.com facebook Sky - #BorussiaDortmundInter: #Chivu deve decidere sui tre diffidati. #Frattesi può essere la mossa a sorpresa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.