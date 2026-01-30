Franzoni si prepara a sognare ai Giochi di Milano Cortina, mentre l’oro di Valbusa riaccende le speranze dello sci italiano. Su Sportweek di sabato troverete anche un approfondimento sulla Champions e su Farioli. Nel numero in edicola, l’uomo nuovo dello sci italiano si racconta in vista dell’Olimpiade, e il direttore artistico Marco Balich svela i segreti delle cerimonie di apertura.

Giovanni Franzoni, l’uomo nuovo del nostro sci. Anni 24, classe 2001 come Sinner, ha vinto a Wengen (superG), Kitzbuehel (discesa sulla Streif!) e adesso, a poche settimane da Giochi, può pensare in grande in vista dell’Olimpiade italiana. È sua la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. “E pensare che da bambino volevo fare lo slalomista - ammette durante l’intervista che ci ha concesso -. Poi ho scoperto cosa si prova a scendere a 150 all’ora e questa sensazione non mi lascia più”. Lo sciatore bresciano ha parlato poi della notorietà dopo il successo di Kitz (“Prima ero io a chiedere i selfie ai campioni, invece al gala dopo la gara li chiedevano a me”), le gare contro Sinner (“Non me le ricordo, ora ci siamo messi in contatto su Instagram”), l’ammirazione per LeBron James (“E pure Kobe Bryant”). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni: "Ora ai Giochi per sognare". E poi l'oro di Valbusa, tutto sulla Champions e Farioli...

Sinner fan numero 1 dello sci italiano: l'ammirazione per Brignone, il tifo per Franzoni e Goggia; Franzoni 'ora mi godo i Giochi senza ansie, se verrà il risultato tanto meglio; Kristian Ghedina si racconta a NEVEITALIA, dalle sfide del passato ai Giochi: 'Franzoni? Ne sono felicissimo'; Giovanni Franzoni vince la discesa libera a Kitzbuhel: la dedica con lacrime a Matteo Franzoso.

