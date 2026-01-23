Eleonora Palieri e il video d' amore da Crans-Montana al letto di ospedale diventato già simbolo di speranza | L’amore è più forte non smettete mai di onorare la vita

Eleonora Palieri, giovane sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana, ha condiviso un video che testimonia il suo percorso di guarigione, mostrando le cicatrici e il supporto ricevuto. La sua testimonianza, diventata simbolo di speranza, invita a riflettere sulla forza dell’amore e sulla resilienza umana. Un messaggio di gratitudine e di fiducia nella vita, che continua a ispirare molte persone.

Un montaggio intimo dove i ricordi felici si intrecciano alle immagini più dure del presente: il viso segnato dalle ustioni, le mani fasciate, il letto d’ospedale, i primi passi verso una ripresa lenta e faticosa. «La vita è fatta di paura, ma soprattutto di coraggio e forza per andare avanti», scrive Eleonora scegliendo di mostrare il suo volto come è oggi, senza filtri. «Dietro ogni articolo e ogni titolo di giornale c’è stata la vita vera», aggiunge. Veterinaria, originaria di San Giovanni in Marignano, nel Riminese, proprio nei giorni scorsi è stata trasferita dall’ospedale Niguarda di Milano al Centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena, più vicino a casa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

