Fortitudo la sfida dell’ex Della Rosa Contro Pistoia la solidità di Sorokas

Domenica al PalaDozza, la Fortitudo si prepara a sfidare Pistoia, con Della Rosa in prima linea. La squadra mostra segnali di miglioramento: Sorokas si conferma solido, Sarto ha una buona spinta offensiva, anche se ancora troppo altalenante. Fantinelli guida bene il ritmo, mentre Imbrò, Moretti e De Vico cercano di migliorare e crescere. Perkovic punta al riscatto, e Anumba e Guaiana si impegnano per portare energia. La partita sarà un banco di prova importante, e tutto ru

La solidità di Sorokas, la ritrovata verve offensiva di un ancora troppo ondivago Sarto, la sapiente regia di Fantinelli, ma anche la voglia di continuare i propri progressi di Imbrò, Moretti e De Vico, quella di riscatto di Perkovic, l'energia che dovrà arrivare di Anumba e Guaiana, ma senza dubbio la sfida di domenica al PalaDozza, sarà il confronto di Gianluca Della Rosa. Il playmaker ritrova Pistoia, squadra nella quale è nato e cresciuto e di cui è stato capitano fino a giugno, quando le strade si sono divise. In campo non ci sarà tempo per l'amarcord per Della Rosa perché quelli in palio saranno punti che pesano tantissimo per Pistoia, ma anche per una Fortitudo che se vuole continuare la risalita deve prima di tutto continuare con questo ruolino di marcia in casa, dove il bilancio è di 11 vittorie e una sola sconfitta, e poi cercare, finalmente, di sbloccarsi lontano dal fortino del Madison di Piazza Azzarita.

