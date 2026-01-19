Forbidden Fruit anticipazioni 20 gennaio | Sevda corteggia Halit Yigit e Shaika si alleano contro Ender

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit per il 20 gennaio. Sevda si impegna nel corteggiamento di Halit, mentre Yigit e Shaika uniscono le forze contro Ender. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14, prosegue con nuovi sviluppi. Scopri cosa succederà nella prossima puntata e segui le vicende dei protagonisti.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la serie in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5. Nell'episodio di martedì 20 gennaio Yildiz si accorgerà che deve fronteggiare una nuova rivale e, ancora una volta, dietro c'è Ender. A sua volta però, anche Ender dovrà guardarsi alle spalle, dato che due persone si stanno accordando per farla crollare. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi. Dov'eravamo rimasti Yildiz si è scusata con Zeynep dopo il litigio con Alihan, spiegandole le ragioni del suo comportamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

