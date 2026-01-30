Firenze | via de’ Pucci riaperta Ma in troppe strade del centro il fondo mostra cedimenti

Questa mattina, Firenze ha riaperto via de’ Pucci dopo alcuni giorni di chiusura. La strada era stata chiusa poco dopo le 15 di ieri, quando un tombino ha ceduto, causando un sprofondamento dell’asfalto. La riapertura è arrivata nel tardo pomeriggio, ma in molte altre vie del centro il fondo stradale mostra segni di cedimenti e crepe. Le autorità continuano a monitorare la situazione, perché altri interventi potrebbero essere necessari.

FIRENZE – È stata riaperta nel tardo pomeriggio di oggi, 30 gennaio 2026, via de' Pucci, chiusa poco dopo le 15 per il cedimento dell'asfalto che ha fatto sprofondare un tombino. Il cuore del centro storico di Firenze ha sofferto per oltre due ore per la chiusura di una strada dove continuano a passare bus e mezzi da trasporto merci di notevoli dimensioni. Non a caso in varie strade, anche adiacenti a via de' Pucci, risultano piene di crepe e avvallamenti. In molti casi si è cercato di rimediare con delle "toppe" di asfalto che poi, come nel caso di via de' Pucci hanno ceduto per la pioggia e il logoramento dovuto ai grossi che ancora scorrono nel centro di Firenze.

