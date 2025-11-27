Condannata per tratta di donne schiavitù e prostituzione faceva la badante a Ferentillo | scoperta e arrestata

Una donna nigeriana di 46 anni, condannata in via definitiva a 10 anni di reclusione per concorso in tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione, commessi in Italia e Inghilterra tra il 2009 e il 2012, è stata arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Condannata per tratta di donne, schiavitù e prostituzione, faceva la badante a Ferentillo: scoperta e arrestata

