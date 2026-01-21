Emergenza Influenza K otto posti letto buffer al Piemonte | risposta straordinaria per alleggerire il Pronto soccorso

In Piemonte sono stati istituiti otto posti letto “buffer” per affrontare l’emergenza Influenza K, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sul Pronto soccorso. Questa misura straordinaria mira a garantire una migliore gestione dei pazienti e migliorare l’assistenza sanitaria durante il periodo di maggiore afflusso. La strategia si inserisce nel quadro delle azioni di risposta ai picchi influenzali, assicurando risposte tempestive e adeguate alle esigenze della popolazione.

Otto nuovi posti letto “buffer” per fronteggiare l’emergenza Influenza K e ridurre la pressione sul Pronto soccorso. È la misura adottata dall’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, in attuazione delle indicazioni dell’Assessorato regionale alla Salute, presso il Presidio Ospedaliero Piemonte di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Influenza, a Bergamo boom di accessi al pronto soccorso e ricoveri: “Aumentati i posti letto”A Bergamo si registra un aumento significativo degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri legati all'influenza, con un incremento del 20-25% in alcuni giorni.

Influenza, boom del virus: esauriti i posti letto in ospedale. E al pronto soccorso accessi come in estateL'aumento dei casi di influenza ha causato una saturazione dei posti letto all’ospedale Infermi di Rimini, con un incremento degli accessi al pronto soccorso pari a quello delle stagioni estive.

Emergenza Influenza K: 8 nuovi posti letto all’ospedale PiemonteL'IRCCS Bonino Pulejo ha disposto questa contromisura in seguito alle indicazioni dell'Assessorato regionale della Salute ... insanitas.it

Influenza, variante K e contagi record in Italia: le regioni più colpiteSono tre quelle che superano abbondantemente la media nazionale per diffusione del virus. Si tratta di Campania, con 20,52 casi per mille assistiti, Sicilia (19,41 casi per mille assistiti) e Marche ... tg24.sky.it

