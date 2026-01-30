Fiera e Corrida come cambia la viabilità modenese per San Geminiano

Sabato 31 gennaio, a Modena cambia tutto per la festa di San Geminiano. La circolazione in centro sarà sospesa, tranne i mezzi di soccorso. Le strade interessate sono via Emilia centro, piazzale Sant'Agostino, largo Porta Bologna, corso Canalgrande tra via Mascherella e via San Vincenzo, e corso Canalchiaro. La città si prepara a una giornata di festa, ma anche di traffico bloccato.

Sabato 31 gennaio, in occasione della fiera di San Geminiano, viene sospesa la circolazione stradale, esclusi i mezzi di soccorso, in via Emilia centro a Modena, in piazzale Sant'Agostino, in largo Porta Bologna, in corso Canalgrande (tra via Mascherella e via San Vincenzo), in corso Canalchiaro.

