Lavoro a Terni Ferrovie dello Stato assume impiegati operativi in città | contratto a tempo indeterminato
Nuova importante opportunità di lavoro a Terni, all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Infatti, Mercitalia Shunting & Terminal, società della Business Unit Trasporto Merci, sta cercando ‘Impiegati Operativi’ da inserire nella sede locale. La divisione merci del gruppo FS è uno dei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
