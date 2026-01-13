Sos ghiaccio al Piratello FdI | Anziani in pericolo

A una settimana dalla nevicata che ha interessato Imola e i suoi dintorni, Fratelli d’Italia segnala le condizioni di sicurezza di strade e marciapiedi, giudicandoli ancora pericolosi a causa del ghiaccio presente in diverse aree, in particolare nel quartiere Piratello. L’associazione evidenzia il rischio per gli anziani e invita le autorità a intervenire prontamente per garantire sicurezza e accessibilità.

A una settimana dalla nevicata che ha imbiancato Imola e circondario, Fratelli d'Italia torna a protestare per le condizioni di strade e marciapiedi ritenute pericolose a causa della presenza di una coltre bianca ghiacciata in vari punti della città, in particolare nella zona del Piratello. "Molti cittadini ci hanno chiamato per mettere in evidenza che al cimitero, che non risulta essere mai stato chiuso da ordinanza comunale, la situazione è ancora pericolosa e precaria – riferisce il consigliere comunale meloniano Simone Carapia –. A parte la pulizia del parcheggio principale con acceso da via Emilia Ponente, in tutta la viabilità pedonale interna che permette l'accesso ai vari settori del cimitero non è stato sgomberato nemmeno un millimetro di neve né tanto meno sparso un granello di sale.

Alle ore 20.25 si registrano fino a -5/-8°C sulle pianure innevate tra Bolognese orientale e Romagna occidentale. -8.0°C a Casola Canina BO -7.3°C a Sesto Imolese BO -6.5°C a Medicina BO -6.5°C a Piratello, Imola BO -6.3°C a Conselice RA -6.2°C a Ca - facebook.com facebook

