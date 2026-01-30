Marika ringrazia i medici dell’ospedale Fatebenefratelli, dove si è sottoposta a trattamenti contro il tumore. La donna dice di sentirsi fortunata, perché grazie all’intervento dei medici può guardare al futuro con speranza. La sua gratitudine si rivolge in particolare all’équipe di oncologia e al Priore, che l’hanno accompagnata in un percorso difficile.

Tempo di lettura: 2 minuti LA GRATITUDINE DELLA PAZIENTE MARIKA AL PRIORE E ALL’EQUIPE DI ONCOLOGIA DELL’OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU’ FATEBENEFRATELLI “Al Priore e all’équipe oncologica dell’ospedale Fatebenefratelli, desidero esprimere con profondissima gratitudine ciò che spesso le parole faticano a contenere. Mi chiamo Marika, ho 38 anni e da circa 5, combatto la mia malattia: ho un tumore alla mammella, diventato nel tempo, metastatico. Lo scrive in una lettera aperta inviata alla direzione del Fatebenefratelli di Benevento la paziente Marika Cuomo. Il percorso che ho affrontato e che affronto ogni giorno è stato ed è, uno dei viaggi più complessi e trasformativi della mia vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fatebenefratelli, Marika e la lotta al tumore: “Grazie ai medici posso guardare avanti”

Approfondimenti su Fatebenefratelli ospedale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fatebenefratelli ospedale

I frati lasciano il Fatebenefratelli e la città: «Ci sono problemi economici, ma garantiremo l'assistenza finché non ci sarà una nuova gestione»VENEZIA - L'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli si appresta a lasciare la città dopo oltre tre secoli trascorsi in Laguna, 140 dei quali festeggiati nel 2024 al servizio ... ilgazzettino.it

"Marika Lashaun Long" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Il 27 e 28 gennaio va in onda "Morbo K", la miniserie che racconta la straordinaria storia del professor Giovanni Borromeo. Il primario del Fatebenefratelli, riconosciuto come Giusto tra le Nazioni, salvò decine di ebrei inventando una finta malattia contagiosa - i facebook