Tumore al seno passi in avanti nella comprensione dei meccanismi di resistenza a cure ormonali grazie al team Morandi dell’Università di Firenze

Uno studio coordinato dall'Ateneo fiorentino apre la strada a terapie combinate più efficaci per superare la progressiva resistenza ai farmaci

