Famiglia nel bosco Susanna Tamaro | Il sistema giudiziario ha distrutto bambini sereni trasformandoli in infelici

Susanna Tamaro commenta il caso della famiglia Trevillion di Vasto, evidenziando come il sistema giudiziario possa influire negativamente sulla serenità dei bambini. Nell’articolo pubblicato sul Corriere della Sera, l’autrice sottolinea l’importanza di considerare il benessere dei minori nel corso delle decisioni legali, evidenziando le conseguenze di un approccio che, a volte, rischia di trasformare la loro infanzia in un momento di infelicità.

La scrittrice Susanna Tamaro interviene sul caso della famiglia Trevillion di Vasto con un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. I bambini allontanati dai genitori e collocati in una casa-famiglia mostrano segnali di autolesionismo. La scrittrice denuncia le modalità con cui il sistema giudiziario ha gestito la vicenda e le conseguenze psicologiche sui minori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Susanna Tamaro: «La famiglia nel bosco? Riportatela a casa. Quei bambini hanno sicuramente più libertà e creatività dei coetanei» - La scrittrice ragiona sull’allontanamento dei tre figli Trevillion dai loro genitori: «Io, bambina in un istituto, dico: ridateli ai genitori» ... msn.com