Famiglia del bosco | al via le perizie psichiatriche il sindaco di Palmoli prende le distanze dall' assistete sociale

Il tribunale ha avviato le perizie psichiatriche sui genitori della famiglia del bosco, Nathan e Catherine. Intanto, il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha preso le distanze dall’assistente sociale coinvolta nel caso, spiegando che non condivide le sue azioni. La procura continua a indagare sull’allontanamento dei tre minori, e oggi si svolgono le prime valutazioni per capire meglio la situazione familiare.

"Non è dipendente del Comune di Palmoli, ma fa capo all’Ente d’Ambito Sociale di Monteodorisio, organismo sovracomunale che gestisce i servizi sociali sul territorio" ha riferito Masciulli che chiederà l'esposto “La professionista - specifica il sindaco Masciulli ad Adnkronos - non è dipendente del Comune di Palmoli, ma fa capo all’Ente d’Ambito Sociale di Monteodorisio, organismo sovracomunale che gestisce i servizi sociali sul territorio. Proprio a questo ente, insieme all’Ordine professionale, gli avvocati della famiglia Trevallion hanno notificato l’esposto. Che chiederò di avere al più presto, perché non l'ho ancora letto”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Palmoli Assistente

Il Tribunale di Chieti ha disposto perizie psichiatriche e confermato il mantenimento dei figli della famiglia nel bosco di Palmoli, stabilendo che non vi sarà ricongiungimento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Palmoli Assistente

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco. Cantelmi: Siamo ad una svolta, se prevale il buon senso il dolore di oggi potrà essere cancellato; Famiglia nel bosco, i genitori chiedono la revoca dell'assistente sociale; Il caso della famiglia nel bosco arriva a Bruxelles. McGrath: Decidono i giudici nazionali.

Famiglia nel bosco, il primo scontro già un anno fa con l'assistente sociale Veruska D'AngeloLa storia PALMOLI Si svolgeranno nel primo pomeriggio all’Aquila le perizie psicologiche, per accertare le competenze genitoriali di Nathan e Catherine affidate alla psichiatra ... ilmessaggero.it

Famiglia del bosco: al via le perizie psichiatriche, il sindaco di Palmoli prende le distanze dall'assistete socialeNon è dipendente del Comune di Palmoli, ma fa capo all’Ente d’Ambito Sociale di Monteodorisio, organismo sovracomunale che gestisce i servizi sociali sul territorio ha riferito Masciulli che chieder ... chietitoday.it

Famiglia isolata nel bosco e tensioni sui servizi sociali: oggi iniziano le perizie psichiatriche sui genitori >> https://tinyurl.com/2ynbv744 - facebook.com facebook

Basta perseguitare la “famiglia del bosco”! #GiùLeManiDaiBambini x.com