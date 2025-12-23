Famiglia nel bosco di Palmoli il Tribunale dispone perizie psichiatriche | no al ricongiungimento

Il Tribunale di Chieti ha disposto perizie psichiatriche e confermato il mantenimento dei figli della famiglia nel bosco di Palmoli, stabilendo che non vi sarà ricongiungimento. I bambini continueranno a vivere nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre, in seguito alle valutazioni legali e alle decisioni giudiziarie sulla tutela dei minori.

Ultime decisioni del Tribunale: nessun rientro a casa per i figli. I bambini della cosiddetta " famiglia nel bosco " di Palmoli, in provincia di Chieti, r esteranno nella casa famiglia di Vasto dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. Lo ha stabilito il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila con un'ordinanza che respinge, almeno per ora, l'ipotesi del rientro dei minori in famiglia e dispone una complessa indagine psico-diagnostica sull'intero nucleo. La decisione segna un nuovo capitolo in una vicenda che continua a dividere l'opinione pubblica e ad alimentare un dibattito acceso sul confine tra libertà educativa dei genitori e tutela dei diritti dei minori.

