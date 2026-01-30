Ex presidente accusato dall’IRS per rilascio non autorizzato di documenti fiscali personali

Donald Trump ha portato in tribunale l’IRS e il Dipartimento del Tesoro. L’ex presidente chiede 10 miliardi di dollari di risarcimento, accusando le autorità di aver divulgato senza permesso le sue dichiarazioni dei redditi. La causa arriva dopo che si sono diffuse alcune suedocumentazioni fiscali personali. La vicenda infiamma il dibattito politico e giuridico negli Stati Uniti.

Donald Trump ha avviato un’azione legale contro l’Internal Revenue Service e il Dipartimento del Tesoro statunitense, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari per danni causati dalla divulgazione non autorizzata delle sue dichiarazioni dei redditi. L’atto è stato presentato presso il tribunale federale di Miami, in un procedimento che coinvolge anche i suoi figli adulti e la sua azienda omonima. Il nucleo della causa risale al 2019 e al 2020, quando documenti riservati relativi al reddito del presidente, allora in carica, furono resi pubblici da un ex impiegato dell’Irs, Charles Littlejohn, che li ha consegnati a giornali come il New York Times e ProPublica.🔗 Leggi su Ameve.eu

