Ex collaboratrice di Corona svela scambio di messaggi | Ho pagato per essere silenziosa ora parlo

Ludmilla Radchenko, ex collaboratrice di Corona e nota tra le “Letterine”, ha deciso di parlare. Dopo anni di silenzio, ha reso pubblica una chat privata con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. La Radchenko rivela di aver pagato per rimanere in silenzio e ora è pronta a raccontare tutto.

Ludmilla Radchenko, ex collaboratrice del programma televisivo *Passaparola* e nota tra le “Letterine” del decennio scorso, ha reso pubblica una conversazione privata con Fabrizio Corona, in cui si chiarisce il suo rapporto con l’ex re dei paparazzi. L’evento si colloca in un contesto di tensione mediatica scaturito dalle dichiarazioni rilasciate da Corona in un episodio del suo format *Falsissimo*, trasmesso su YouTube. In quel video, l’ex fotografo ha avanzato allusioni su presunte relazioni tra il conduttore Gerry Scotti e alcune delle ragazze che hanno ricoperto il ruolo di “Letterina” negli anni Novanta e Duemila. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alfonso Signorini risponde alle accuse di Fabrizio Corona, dichiarando di preferire non commentare la vicenda e di aver affidato la questione ai suoi legali.

