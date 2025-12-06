Vanzini | Ho un tumore mi opero a gennaio L’ho scoperto casualmente ne parlo ora perché…

Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista Carlo Vanzini, volto da anni della Formula 1, ha confessato di avere una malattia. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Vanzini: “Ho un tumore, mi opero a gennaio. L’ho scoperto casualmente, ne parlo ora perché…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Carlo #Vanzini, noto giornalista di Sky e del motorsport, si apre in una lunga intervista al @Corriere. La voce italiana della Formula 1 si racconta: “I miei figli hanno voluto lo dicessi, ho un tumore e mi opererò a gennaio. Ce la metto tutta”. Vai su X

Deborah Vanini, 38 anni, aveva scoperto di essere incinta, ma anche di avere un tumore avanzato. La decisione di non fare le terapie e pochi giorni fa la scomparsa a due mesi dalla nascita della figlia - facebook.com Vai su Facebook

Vanzini, la voce della Formula 1 commuove tutti: “Ho un tumore, a gennaio mi opero” - Il telecronista di Sky Sport racconta per la prima volta le sue condizioni: “I miei figli mi hanno chiesto di parlarne” ... Si legge su corrieredellosport.it

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas, non aveva nessun sintomo: “Ho perso mia sorella così” - Carlo Vanzini, il popolare telecronista di Formula 1 di Sky Sport, racconta di avere un tumore al pancreas: si opererà a gennaio ... Da fanpage.it

Carlo Vanzini, il telecronista Sky: «Ho un tumore al pancreas, mia sorella morì dello stesso male. Sono gonfio e pelato, sui social pensavano a un cambio look» - E oggi Carlo Vanzini, 54 anni, telecronista di Sky per la Formula 1, si ritiene «un ... msn.com scrive

Carlo Vanzini, telecronista della Formula 1: «Ho un tumore, a gennaio mi opero. Quest'anno ho voluto un albero di Natale bianco» - Il giornalista di Sky ha tre figli: «Sono loro che mi hanno chiesto di parlarne. Segnala msn.com

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas: "Sono un malato fortunato. Ho fatto dieci chemio, poi l'operazione" - "Sapere di potermi operare mi ha fatto intravedere un po' di luce. Scrive today.it

Carlo Vanzini, il telecronista Sky: «Ho un tumore al pancreas, mia sorella morì della stessa malattia» - E oggi Carlo Vanzini, 54 anni, telecronista di Sky per la Formula 1, si ritiene «un malato fortunato». Segnala msn.com